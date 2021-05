SENAI e SEBRAE oferecem cursos técnicos em Sumaré

Com o apoio da Prefeitura de Sumaré, a escola SENAI “Celso Charuri” e o posto local do SEBRAE promovem cursos de qualificação profissional para pintores, totalmente gratuitos, por meio do programa Empreenda Rápido.

As vagas são limitadas e as aulas acontecerão de forma presencial, respeitando todos os protocolos sanitários para prevenção à Covid-19, na unidade do SENAI Sumaré, localizada na Avenida Rebouças, nº 3.965, região central.

Haverá entrega de certificado (SENAI E SEBRAE) para os alunos que completarem 75% de presença. As inscrições devem ser feitas via internet pelo link bit.ly/cursossenaisumare. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (19) 3828-8630.

“Esta é uma ótima oportunidade para quem está a procura de uma nova profissão e também para quem já atua na área, pois os cursos vão auxiliar na melhora da performance do negócio com técnicas mais competitivas e rentáveis, o que é um grande diferencial no mercado de trabalho”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Confira as oportunidades:

“Seja um pintor especialista em drywall” – (curso presencial)

Carga horária total: 20 horas.

Turma 1: 07 a 15/06, 8h às 12h (16 vagas) / Turma 2: 07 a 15/06, 13h às 17h (16 vagas).

Objetivo: desenvolvimento de competências relativas à preparação e pintura de superfícies em drywall, seguindo planejamento, normas de saúde, segurança e meio ambiente e especificações dos fabricantes dos materiais.

Conteúdo programático: planejamento dos serviços a serem executados; patologias da construção; orçamento; preparação de superfícies em drywall – seladores e fundos; pintura de superfícies em drywall – tintas; segurança do trabalho e meio ambiente.

“Seja um pintor profissional” – (curso presencial)

Carga horária total: 40 horas

Turma: 14 a 23/06, 8h às 17h (16 vagas).

Objetivo: desenvolver competências relativas à execução de reparos de pinturas e texturas realizadas em diferentes superfícies atendendo aos procedimentos e normas técnicas e de segurança.

Conteúdo programático: orçamento, segurança do trabalho, meio ambiente, patologias da construção, tintas e vernizes, seladores e fundos, pintura em superfícies de alvenaria, gesso e pisos, reparos em pinturas e texturas existentes – tipos e técnicas de execução.