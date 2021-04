Senai Americana tem 11 cursos grátis online

O SENAI em Americana oferecerá Cursos Gratuitos, com direito a certificado, de forma Remota. Os cursos remotos ocorrem com aulas on-line (ao vivo) com professores que trabalharão o conteúdo dos cursos, esclarecendo dúvidas de forma interativa.

São cursos que estão alinhados com as demandas de empresas da nossa região, sendo uma ótima oportunidade de aperfeiçoamento profissional! Não deixe para última hora pois as vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.

Informações e inscrição: https://americana.sp.senai.br/7177/cursos-gratuitos

São 11 cursos que podem ser realizados de sua casa por meio um computador ou celular com acesso à internet.

Relação de cursos disponibilizados oferecidos:

• 5S

• Eficiência Energética-Aplicações de Motores Elétricos

• Energia Solar Fotovoltaica – Tecnologias e Aplicações

• Excelência no Atendimento ao Cliente

• Liderança

• Lógica de Programação com Arduino

• Modelagem Industrial de Camisa

• PowerPoint

• Técnicas de Composição do Produto têxtil

• Técnicas de Lubrificação

• Word