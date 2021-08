Senai Americana abre matrículas para cursos gratuitos

Na oferta de cursos profissionalizantes, o Senai e a Unidade de Desenvolvimento Econômico de Americana estão com inscrições abertas para uma série de cursos gratuitos, que serão realizados presencialmente no Senai. Para os cursos que irão começar na próxima segunda-feira (28), as matrículas já estão abertas.

A programação foi elaborada conforme as principais demandas das empresas que chegam até a Unidade de Desenvolvimento Econômico, via PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), e trata-se de uma oportunidade para desenvolver e iniciar um novo negócio ou aprimorar uma atividade que já vem sendo exercida.

Os cursos que irão começar na próxima semana são Assistente de modelagem industrial de roupas; Desenhista de moda e Auxiliar administrativo.

Em outubro, terão início os cursos de Auxiliar de compras; Auxiliar de almoxarife e Assistente de modelagem industrial de roupas.

“A proposta feita através desta ajuda mútua, entre a Prefeitura Municipal e o Senai, é importantíssima visto que temos tido muitas vagas de emprego no PAT que acabam não sendo preenchidas por falta de capacitação profissional específica. Esses cursos vêm de encontro para resolver essa questão e vão dar mais condições para as pessoas conseguirem um emprego”, disse secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

As matrículas devem ser feitas na secretaria do Senai, de segunda a sexta-feira, das 10h às 20 horas, e aos sábados das 8h às 15 horas. A escola fica na Avenida Brasil, 2801, Parque Residencial Nardini.

As informações sobre os cursos podem ser obtidas no link

http://bit.ly/bolsasdeestudosenaiamericana