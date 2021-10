SENAI abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos

Abertas as inscrições para os cursos gratuitos profissionalizantes no SENAI “Alvares Romi”. Estão disponíveis vagas para as áreas de lnstalações Elétricas Residências, Modelagem de Roupas, Aplicativos para Android e Automação Predial.

Para se inscrever o aluno deve ter no mínimo 18 anos de idade e completado a 6ª série ou o 7º ano do Ensino Fundamental. As vagas são limitadas. A iniciativa em parceria com o Sebrae, tem o apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Os cursos profissionalizantes serão realizados de forma presencial. O de “Reparação em Instalações Elétricas Residenciais” será de 18 de outubro a13 de dezembro, às segundas, terças e quintas-feiras, das 18 às 22 horas. O de “Modelagem de Roupas – Modelos de Saia, Shorts e Calças femininas”, de 25 de outubro a 20 de dezembro, das 18 às 22 horas, de segunda, terça e quarta-feira, das 18 às 22 horas. O curso de “Desenvolvimento de Aplicativos para Android” será de 16 de novembro a 22 de dezembro, de segunda a quarta-feira, das 18 às 22 horas. E o de “Automação Predial – Instalação de Sistemas Automatizados” será de 25 de outubro a 6 de dezembro, de segunda a quinta-feira, das 13 às 17 horas.

Para se inscrever basta acessar o link: https://forms.office.com/r/0fvi2REA9S. O SENAI segue todos os protocolos de segurança sanitários previstos por conta da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19) para receber os alunos. A unidade está localizada na Rua Vereador Sergio Leopoldino Alves, 500, Distrito Industrial. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3499-1477.