Senado aprova mudança da data das eleições

O senado federal aprovou na noite desta terça-feira, em sessão remota, proposta de emenda à Constituição (PEC nº 18/2020) que adia as eleições municipais de outubro para novembro. O primeiro turno das eleições fica para o dia 15 de novembro e o segundo turno para duas semanas depois, dia 29.

A proposta contou com 67 votos favoráveis, oito contrários e apenas duas abstenções. A defesa do adiamento do pleito uniu as siglas PT, PSB, PSDB, DEM, PDT, PSL, Podemos e Cidadania, que orientaram suas bancadas a defenderem a proposta. Já os partidos PSD, MDB, Pros, PL, Progressistas, Republicanos e o líder do governo, Fernando Bezerra (MDB-PE), liberaram os correligionários para votarem conforme a opinião de cada um.

A PEC 18 ainda deve passar por uma votação de segundo turno no Senado nesta terça à noite para possíveis ajustes no texto, que não deve ter o mérito alterado. Na sequência, a medida segue para avaliação da Câmara dos Deputados, onde também precisa de dois turnos de votação por se tratar de uma mudança na Constituição Federal.