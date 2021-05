Senac fará plano de mobilidade urbana de Americana

O prefeito Chico Sardelli recebeu, nesta quinta-feira (06), a notícia de que o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) trabalha no desenvolvimento do plano de mobilidade urbana de Americana. O comunicado foi feito ao Chefe do Executivo em reunião on-line com representantes da instituição de ensino, com a participação do secretário de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton, e do secretário adjunto responsável pelo Trânsito, Pedro Peol.

O estudo terá como base as condições de trânsito atuais e leva em consideração as informações do plano de governo proposto por Chico em 2020. Uma das ações previstas no futuro plano de mobilidade é a construção do novo viaduto sobre a linha férrea, na área central da cidade, em paralelo ao viaduto Amadeu Elias, sob responsabilidade da empresa Rumo, concessionária da malha férrea paulista.

“Fico muito contente com esta parceria que nos permitirá desfazer os nós no trânsito em Americana. Nas últimas décadas, o município se desenvolveu grandemente e a malha viária nem sempre acompanhou este crescimento. Para nós é uma grande satisfação contar com os conhecimentos especializados do Senac para a realização deste trabalho”, declarou Chico. A primeira versão do plano de mobilidade deve ser apresentada ao prefeito e ao secretariado na próxima semana.

Fórum de Mobilidade Urbana

Em mais uma parceria com o Senac, a secretaria de Planejamento realiza em 12 de Maio o 1º Fórum de Mobilidade Urbana Ameri | Mobi. Durante o evento, os participantes terão acesso a um diagnóstico prévio e à proposta da pasta para a elaboração do Plano de Mobilidade.

“É importante a participação das secretarias pois este é um passo na elaboração de políticas públicas que garantam mais mobilidade urbana e, por consequência, maior qualidade de vida a todos os americanenses”, disse Marton.