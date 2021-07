Senac faz Drive Thru de arrecadação de alimentos este sábado

O Senac Americana em parceria com o Sesc Campinas e com o apoio do Sincomercio, realiza no próximo sábado dia 3 de julho, a partir das 9h da manhã, no portão de entrada da unidade, uma ação social para arrecadação de alimentos. A ação é uma iniciativa local para a campanha Ação Urgente Contra a Fome e visa arrecadar alimentos não perecíveis, que são aqueles que podem ser guardados com segurança por longos períodos em temperatura ambiente e por isso são facilmente coletados e armazenados.

São alimentos importantes para a nutrição e essenciais para uma alimentação adequada e saudável de uma família. O Senac aproveita a ação para conscientizar a população sobre a importância da doação responsável, com itens de qualidade e dentro da validade.

Os mantimentos arrecadados serão destinados ao Sespa (Serviço Social Presbiteriano de Americana), entidade que desenvolve projetos sociais atendendo crianças, adolescentes e famílias na região da Vila Mathiensen.

“Estendemos o convite a todos os nossos alunos e comunidade para que também façam parte desta ação e nos ajudar a levar um pouco de conforto a estas famílias atendidas pela instituição.”, disse Ettore Poletti, gerente do Senac Americana.

O que doar: Alimentos não perecíveis como arroz, feijão, leite em pó, óleo, fubá, sardinha em lata, macarrão, molho de tomate, farinha de milho e farinha de mandioca. Neste momento, a prioridade da campanha é a arrecadação de alimentos para o combate emergencial à fome.



Serviço Drive-Thru para arrecadar alimentos

Data: 3 de julho de 2021

Horário: Das 9 às 13 horas

Local: No portão de entrada do Senac Americana

Participação gratuita