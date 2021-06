SENAC comemora 10 anos em Americana com atividades gratuitas

O Senac Americana comemora em junho seus 10 anos de atuação e organizou uma programação animada, virtual e gratuita. As atividades de celebração acontecem até 30 de junho, via plataforma Microsoft Teams e o objetivo é proporcionar ao público um pouco da vivência do Jeito Senac de Educar, por meio de atividades e oficinas, que são totalmente dedicadas à formação e ao desenvolvimento de profissionais.

“O Senac chegou em Americana em um momento de expansão do setor de comércio e serviços e com isso, acompanhamos o desenvolvimento da cidade com a primeira unidade “verde” do Senac São Paulo e, também, passamos a oferecer um vasto portfólio para a comunidade americanense. Hoje, nossa atuação em educação profissional continua mantendo a qualidade para atender a população, sempre pensando nas necessidades das pessoas e nas práticas mais modernas do mundo do trabalho”, destaca Ettore Poletti Junior, gerente da unidade.

A programação de aniversário inclui oficinas de criatividade, além de workshops sobre automassagem, fotografia, eventos e jardinagem. As atividades terão abordagens variadas, como dicas para fazer uma festa junina virtual, a importância de imagens bem produzidas para divulgação de produto no Instagram, técnicas de relaxamento e como cultivar uma jardineira de temperos em casa.

Para conhecer toda a programação e se inscrever, basta acessar o site do Senac: As atrações são gratuitas. Confira as atividades:

Data Horário Tema 22/6 19:30 às 21:00 Workshop: Relaxe e se surpreenda com automassagem 23/6 19:00 às 22:00 Workshop: Eventos em Casa: avisa que São João tá On! 24/6 19:30 às 21:00 Workshop: Fotografia de Produto para Instagram 26/6 10:00 às 12:00 Oficina de Colagem Criativa: criando uma colagem artística 29/6 14:00 às 16:00 Workshop: Aprenda a cultivar a sua jardineira de temperos 30/6 14:00 às 15:00 Sarau Comemorativo

SOBRE O SENAC AMERICANA

O Senac Americana é a primeira unidade da instituição projetada com conceitos de sustentabilidade. São 3.4552,49 metros quadrados de área construída, onde são oferecidos cursos livres (de curta duração) e técnicos em diversas áreas do conhecimento, como beleza e estética; comunicação e marketing; desenvolvimento social; design, artes e arquitetura; educação; gastronomia e alimentação; gestão e negócios; idiomas; meio ambiente, segurança e saúde no trabalho; moda; saúde; tecnologia da informação; e turismo e hospitalidade, além do programa Senac de Aprendizagem, voltado para jovens de 14 a 24 anos.

O prédio conta com instalações totalmente acessíveis para pessoas com deficiência e tem estrutura para atender 600 alunos por dia. Possui 21 ambientes educacionais, sendo sete laboratórios (um de multiprocedimentos que atender os cursos de Estética, Podologia e Massoterapia, cinco de informática e um de hardware), além de 14 salas alternativas, um auditório e uma biblioteca. Com acesso à internet wi-fi em todas as dependências da unidade, as salas de aula e os laboratórios contam com modernos

computadores e sistemas de projeção e/ou lousas interativas. Os ambientes foram planejados de forma a atender às necessidades crescentes quanto ao uso de tecnologias móveis auxiliares nos processos de aprendizagem. Por conta do momento atual, os cursos da unidade podem iniciar de forma remota.

SERVIÇO

Senac Americana 10 anos – atividades comemorativas

Data: De 22 até 30 de junho de 2021

Horário: Consulte o horário de cada atividade em nosso site

Local: Plataforma Microsoft Teams

Participação gratuita

ENDEREÇO DA UNIDADE:

Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana – SP