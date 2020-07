SENAC Americana tem oficinas on-line gratuitas

O cenário da quarentena criou um novo hábito no mundo todo: assistir a shows ao vivo de artistas ou figuras públicas renomadas pela internet. E, como não poderia ser diferente, o setor educacional fez adaptações e aderiu ao formato das lives. O Senac São Paulo lançou o Senac ao Vivo, projeto que contempla uma série de transmissões com temas variados nas redes sociais, com a participação dos docentes da instituição.

Buscando atender necessidades de interesses múltiplos, os conteúdos são variados. E nas próximas semanas é a vez da unidade de Americana disponibilizar esses conteúdos gratuitos para o público que são bastante pertinentes para os novos tempos que estamos vivendo.

Vale destacar que a programação conta com diversas oficinas na área de tecnologia da informação, tornando viável o aprendizado na prática. Entre elas temos:

Criando um Currículo com Word; Crie um site em 60 minutos com WordPress; Criando e Editando Vídeos com seu Celular; Planilha de Controle de Gastos com Excel; Dicas Básicas de Edição de Fotos com Photoshop; Criando um jogo 2D; Sketchup | Além da modelagem e Criando Publicações para Redes Sociais.

As transmissões acontecem no perfil da unidade, basta acessar o Facebook: @senacamericanasp.

A iniciativa da instituição reforça que a educação é um dos principais meios para o desenvolvimento da comunidade e que deve ser contínua.

SERVIÇO

Senac ao Vivo

Criando um Currículo com Word

Data: 20/07/2020

Horário: 19h30 às 21 horas

Link da transmissão:

Crie um site em 60 minutos com WordPress

Data: 21/07/2020

Horário: 19h30 às 21 horas

Link da transmissão:

Criando e Editando Vídeos com seu Celular

Data: 22/07/2020

Horário: 19h30 às 21 horas

Link da transmissão:

Planilha de Controle de Gastos com Excel

Data: 23/07/2020

Horário: 19h30 às 21 horas

Link da transmissão:

Dicas Básicas de Edição de Fotos com Photoshop

Data: 27/07/2020

Horário: 19h30 às 21 horas

Criando um jogo 2D

Data: 28/07/2020

Horário: 19h30 às 21 horas

Sketchup | Além da modelagem

Data: 29/07/2020

Horário: 19h30 às 21 horas

Criando Publicações para Redes Sociais

Data: 30/07/2020

Horário: 19h30 às 21 horas

Programação completa e outras informações: www.sp.senac.br/aovivo.