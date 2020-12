Senac Americana divulga oferta de cursos técnicos para 2021

O Senac Americana está com inscrições abertas em sua oferta para o próximo ano. Em 2021 serão disponibilizadas 664 vagas, distribuídas em 23 cursos técnicos. Entre as opções de habilitações técnicas ofertadas pela unidade é possível destacar o Técnico em Comunicação Visual, o Técnico em Multimídia, o Técnico em Design de Interiores e o Assistente de Produção de Moda para Visual Merchandising.

O gerente ressalta que o distanciamento social promoveu uma grande mudança nas relações, inclusive trazendo uma nova maneira de darmos continuidade à formação profissional. “As nossas aulas acontecem de forma híbrida, por meio de encontros remotos e ações pedagógicas utilizando nossa infraestrutura física, com todo o cuidado e suporte da equipe docente para que os alunos consigam desenvolver as competências esperadas”, finaliza Ettore.

As inscrições para os cursos: Assistente de Arte, Assistente de Produção de Moda para Visual Merchandising, Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores, Criação e Produção de Animações, Editor de Vídeo Digital, Técnico em Administração, Técnico em Comunicação Visual, Técnico em Design de Interiores, Técnico em Estética, Técnico em Finanças, Técnico em Informática, Técnico em Massoterapia, Técnico em Multimídia, Técnico em Paisagismo, Técnico em Podologia, Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Segurança do Trabalho podem ser feitas pelo Portal: http://www.sp.senac.br/americana.

Política de descontos Institucionais do Senac São Paulo Para contribuir com a crise econômica em decorrência do novo coronavírus, o Senac São Paulo oferece desconto promocional de 30% em cursos presenciais técnicos, livres e idiomas até dezembro de 2021. No período mencionado, as aulas poderão ser iniciadas remotamente.

Serviço:

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP

Informações: www.sp.senac.br/americana