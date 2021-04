Semana terá mudanças no tempo

Entre a terça e a quarta-feira desta semana, dias 6 e 7 de abril, a formação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Sudeste do Brasil volta a favorecer a formação de instabilidades sobre a Região. Esse sistema de se estende até níveis médios da atmosfera e favorece a intensificação das instabilidades. Além disso, o sistema colabora para a entrada de umidade aos estados do Sudeste, colaborando para a ocorrência de chuva.

Entre os dias 6 e 7 de abril, o tempo muda e há previsão de temporais e fortes rajadas de vento, principalmente no norte de São Paulo e extremo sul paulista (inclusive capital), Triângulo Mineiro e sul de Minas. Na quarta-feira (7), a chuva mais intensa é prevista para o centro-oeste mineiro, leste de São Paulo e do Rio De Janeiro e na costa do Espírito Santo, inclusive nas capitais Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória .