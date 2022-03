Semana Municipal do Artesão de Santa Bárbara começa neste domingo

Em alusão ao Dia Municipal do Artesão, comemorado no dia 19 de março, a Semana Municipal do Artesão de Santa Bárbara d’Oeste começa neste domingo (13). A mostra “Roldão 2022 – Vida e Arte de Roldão de Oliveira” abre a programação da iniciativa a partir das 14 horas e poderá ser visitada até dia 31 de março nas unidades administrativas do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), Museu da Imigração e Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”.

Também no domingo (13) haverá a Feira de Artesanato da Casa do Artesão na Praça 9 de Julho, localizada em frente a Casa do Artesão, das 14 às 20 horas – seguindo as medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus (Covid-19).

Como parte da programação da Semana, serão realizadas Feiras de Artesanato, curso destinado à especialização dos artesãos e oficinas de artesanato em diversas técnicas artesanais ofertadas pelos artesãos credenciados na Casa do Artesão ao público em geral, além da exposição das peças de Roldão de Oliveira, atendendo a Lei Municipal nº 4.112 que tem por finalidade incentivar o comércio de artesanato, bem como a valorização do artesão e sua importância para a economia criativa local.

Confira a programação completa:

– Exposição “Roldão 2022 – Vida e arte de Roldão de Oliveira”

Abertura 13 de março (domingo), às 14 horas

Segue até 31 de março nas unidades administrativas do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste e Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, localizados na Rua João Lino, 362, no Centro.

Além das peças em madeiras do artista, a exposição contará com fotos e relatos sobre a vida do artesão e suas inspirações. A ação faz homenagem à memória de um cidadão barbarense e renomado artesão, o qual contribuiu para o progresso e desenvolvimento do artesanato local, bem como teve grande participação no contexto cultural e histórico do Município.

– Feira de Artesanato da Casa do Artesão

13 de março (domingo), das 14 às 20 horas

Além da comercialização de Acarajé do Sabores da Preta, serão expostos trabalhos feitos em crochê, bordado e pintura (artesã Bernadete Camargo), bolsas, painéis, porta vasos e balanço pet em macramê (Claudia Vieira), crochê e bordado, pintura e patchwork (Nilza Catib), peças decorativas e chaveiros em pedrarias (Paulo Couto), acessórios de cabelo feitos de fitas e máscaras de tecido (Silvaneide Sousa), pintura e carpintaria com madeira de reaproveitamento e/ou MDF (Marister Damiane), acessórios de cabelo feitos de fitas (Jenifer Rodrigues), bolsas e bonecas em costura criativa e artística (Sérgio Fronza), tapetes, bancos e amigurumis em crochê (Marisa Yukiko), roupas e acessórios infantis e amigurumis em crochê (Suzana Chiquetto).

– Curso Empreenda Rápido Primeiros Passos | Inscrições encerradas

Dias 14 a 18 de março, das 18 às 22 horas

Em parceria com o Sebrae Aqui será ofertado de forma gratuita aos artesãos e público em geral, com emissão de certificados para os participantes, o curso presencial “Empreenda Rápido Primeiros Passos” voltado a quem pretende iniciar um negócio e tratará do planejamento inicial da empresa, com temas voltados a formalização, marketing, finanças, ideia de negócio e empreendedorismo. Será no Centro de Atendimento ao Turista, localizado na Rua João Lino, 362, Centro.

– Oficinas gratuitas presenciais de Artesanato – Diversas Técnicas

Dias 13 a 18 de março

Os artesãos credenciados na Casa do Artesão ministrarão oficinas gratuitas de artesanato, com diversas técnicas, podendo ser realizadas também por moradores de fora do Município, conforme a demanda e classificação de cada oficina, em turmas de, no máximo, cinco alunos, entre os dias 13 e 18 de março.

As inscrições foram prorrogadas até esta sexta-feira (11) de forma presencial na loja da Casa do Artesão, localizada na Rua João Lino, 362 – Centro. Mais informações via WhatsApp ou telefone: (19) 3455.7000.

Ao todo serão 60 vagas em 12 oficinas, contemplando as técnicas de entraleçamento com pedrarias, bordado com pedrarias, crochê amigurumi, macramê, costura artística, crochê com fita de cetim, montagem com fitas e decoupage.

Feira de Artesanato na Praça Central

19 de março, das 16 às 22 horas

20 de março, das 12 às 22 horas

Os artesãos credenciados na Secretaria de Cultura e Turismo comercializarão seus trabalhos feitos à mão na Praça Central, ao lado da Igreja Matriz, nos dias 19 de março, sábado, das 16 às 22 horas, e 20 de março, domingo, das 12 às 22 horas.

Seguindo as medidas de prevenção à disseminação do Coronavírus (Covid-19), serão expostos trabalhos feitos em crochê, bordado, pintura, bolsas, painéis, porta vasos e balanço pet em macramê, patchwork, peças decorativas e chaveiros em pedrarias, acessórios de cabelo feitos de fitas e máscaras de tecido, carpintaria com madeira de reaproveitamento e/ou MDF, bolsas e bonecas em costura criativa e artística, tapetes, bancos e amigurumis, roupas e acessórios infantis em crochê, dentre outros produtos e técnicas artesanais.