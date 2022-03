Semana do Consumidor do Hot Beach tem desconto de até 50%

A baixa temporada começou com facilidades. O Hot Beach Parque & Resorts oferece, na Semana do Consumidor, até as 23h59 do dia 20 de março, descontos de até 50% em seus produtos nas vendas pelos canais próprios. Há preços especiais para ingresso para o parque aquático Hot Beach Olímpia, bem como para usufruir as cabanas e combos, e para diárias nos quatro resorts do grupo Hot Beach. Já é uma tradicional campanha que favorece quem quer planejar a viagem no decorrer do ano.

O maior desconto, de 50%, é para a entrada inteira no parque aquático Hot Beach Olímpia, para ser usufruída até 30 de junho durante a semana, exceto feriados e datas especiais. Nesta promoção, o ingresso sai por R$ 50,00. Também está com 50% de redução o passaporte individual para o parque aquático Hot Beach, o Hot Beach Free, que nesta semana custa R$ 349,00. E há desconto de 20% na cabana e nos combos “1 cabana 20% + 3 Inteiras 50% + 1 meia entrada” e “1 cabana 20% + 2 Inteiras 50% + 2 meia entrada”.

Os descontos são somente para compras feitas pelo site do Hot Beach e pela Central de Vendas. Não são cumulativos a outras promoções vigentes e ficam sujeitos à disponibilidade de estoque. Por isso, a dica é comprar logo. Já o passaporte também pode ser adquirido na Recepção do parque aquático Hot Beach Olímpia.

Para hospedagem, os descontos são de até 30%, para quem fizer o cadastramento de leads pelo link https://www.hotbeach.com.br/consumidor-2022. O percentual varia dependendo do resort, regime de pensão e período escolhidos. Estão na promoção Hot Beach Resort, Hot Bech Suites, Celebration Resort Olímpia e Thermas Park Resort & Spa. A quantidade de quartos por data para utilização dos descontos é limitada e sujeita à disponibilidade no momento da reserva. Por isso, o interessado deve se apressar. Há diárias na promoção para serem usufruídas até 20 de dezembro, portanto é oportunidade para planejar inclusive viagens no segundo semestre.

Serviço

Reserva de hospedagem e ingressos no site hotbeach.com.br e na Central de Vendas pelo telefone (17) 3279-1009 e WhatsApp (17) 3279-1111.