Semana deve passar sem chuva; ápice do calorão nesta terça

A semana que se inicia deve passar, mais uma vez, sem chuva e com muito calor na região. De acordo com as previsões do Climatempo e do Inmet, o calor deve prevalecer até sexta-feira. No sábado e domingo a previsão traz possibilidade de pancadas de chuva. Nesta segunda, a máxima é de 37ºC.

O ápice do calor deve ser nesta terça-feira, quando os termômetros podem atingir a máxima de 38ºC. A partir de quarta-feira a temperatura cai, com máxima de 26ºC, voltando a subir na quinta-feira. Veja a previsão completa:

Segunda – mínima 20ºC máxima 37ºC

Terça – mínima 22ºC máxima 38ºC

Quarta – mínima 14ºC máxima 26ºC

Quinta – mínima 13ºC máxima 29ºC

Sexta – mínima 14ºC máxima 30ºC

Sábado – mínima 19ºC máxima 31ºC (90% de possibilidade de chuva)

Domingo – mínima de 18ºC máxima de 31ºC (67% de possibilidade de chuva)