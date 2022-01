Semana deve continuar com pancadas de chuva; alerta de tempestade

A previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia traz a possibilidade de pancadas de chuvas ao longo da semana na região de Americana. O órgão também alerta para tempestade com “perigo potencial”.

O período da tarde e noite deste domingo deve ter muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 18ºC e máxima de 20ºC.

Já na segunda-feira, o céu deve permanecer nublado com pancadas de chuvas durante todo o dia. À tarde e à noite trovoadas isoladas podem aparecer. Mínima de 18ºC e máxima de 21ºC.

Na terça-feira, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Mínima de 19ºC e máxima de 25ºC.

Na quarta o tempo fica muito parecida com a terça, muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Mínima de 20ºC e máxima de 24ºC.

Mesma coisa na quinta-feira, porém, a temperatura deve subir de leve. Muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Mínima de 20ºC e máxima de 30ºC.