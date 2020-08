Semana de ovinos IZ abordará temas da pesquisa ao campo

O Instituto de Zootecnia (IZ-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, realizará a webinar Semana de Ovinos: da Ciência ao Campo, de 17 a 21 de agosto, abordando mercado, sanidade, nutrição, melhoramento genético, eficiência alimentar, reprodução, qualidade de carne e agregação de valor com produtos processados. O evento, gratuito, ocorrerá em transmissão online, sempre a partir das 14 horas, em parceria com a Fundag. As inscrições podem ser realizadas em http://bit.ly/siteSemanaDeOvinosIZ.

Serão cinco dias com assuntos direcionados à cadeia produtiva de ovinos para divulgar e atualizar os conhecimentos na área, apresentar os trabalhos desenvolvidos pelo IZ e por parceiros. “Estamos também de portas abertas para possibilidade de novas parcerias com pesquisadores e iniciativa privada”, enfatiza o pesquisador do IZ, Ricardo Lopes Dias da Costa, coordenador do encontro virtual.

A disseminação e atualização do conhecimento na área de ovinocultura são muito relevantes diante das demandas de mercado, tanto para produtores quanto para técnicos. “Conseguir aproximar todos os elos da cadeia em um evento é essencial para o desenvolvimento da ovinocultura. Iniciativas como essa são necessárias para expandir a ovinocultura no país e fora dele”, destaca Ricardo.

Já no lançamento do webinar, o encontro virtual conta com mais de 280 inscritos, incluindo participantes de seis países e 20 estados brasileiros e mais de 155 municípios.

Palestras

De acordo com a programação, em 17/8, o tema será “Mercado da carne ovina e seleção de ovinos”. O diretor-geral do IZ, Luiz Marques da Silva Ayroza, e o coordenador do evento, Ricardo da Costa, abrirão o webinar às 14 horas. Em seguida, às 14h20, Marcio Saratt, da Cabanha Guarantan, falará sobre “Comercialização em todas as esferas – produtor, parcerias, frigorifico e mercado”.Às 15 horas, Wilder Ortiz, pós-doc na Universidade Estadual do Vale do Acaraú abordará sobre “A seleção e o resultado no campo – o que esperar?”. O encontro se encerrará às 16 horas.

Na terça-feira, 18/8, às 14 horas, o assunto será “Nutrição e sanidade” e contará com Rafael Silvio Bonilha Pinheiro, professor da Unesp de Ilha Solteira, que ministrará palestra sobre “Concentrado único ou por categoria?”. Para fechar o webinar do dia, Luiz Alberto Ribeiro, professor aposentado e criador de ovinos, conversará sobre “Sanidade no campo – garantindo a quantidade com qualidade”.

Na quarta-feira, 19/8, a temática será “Eficiência alimentar em ovinos”, com o professor Alfonso Chay, pesquisador da Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, no México. Para a palestra final, às 15 horas, o pesquisador do IZ, Ricardo da Costa, abordará sobre “Perspectivas e Resultados de Pesquisa com eficiência alimentar em ovinos”.

O tema Reprodução de ovinos ocorrerá na quinta-feira, 20/8, iniciando com o diretor técnico comercial da IMV Technologies, Pedro Nacib que falará sobre “Biotecnologias reprodutivas em ovinos”. Logo em seguida, a palestra “Utilização das biotecnologias em rebanhos comerciais” será do professor Antônio de Souza Junior, pesquisador no Colégio Técnico de Teresina da Universidade Federal do Piauí (CTT/UFPI). O espaço comercial contará com a empresa parceira IMV Technologies.

O último dia do webinar, 21/8, contará com a abordagem sobre “Qualidade e sabores da carne ovina”. Em parceria com a Newmax, contará com os consultores de produtos cárneos, Marcos Bisinella e Sidney Cora, que falarão, respectivamente, sobre os “Atributos da carne ovina” e “Produtos processados – Opções e Mercado”. Eles ainda finalizarão o encontro com as Receitas Preferidas.

Todos os dias, entre as palestras, ocorrerão apresentações das empresas parceiras Agrocave, GhenVet (Bioverm), Simcro, Coopermota, Intergado, IMV Technologies e NewMax, abordando produtos ligados à ovinocultura.

O curso é destinado a técnicos, produtores e interessados no assunto. Mais informações e inscrições em http://bit.ly/siteSemanaDeOvinosIZ