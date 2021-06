Semana de Meio Ambiente. Americana vai ter plantio no sábado

Para celebrar o Dia do Meio Ambiente, em 5 de junho, a Secretaria de Meio Ambiente de Americana, está organizando uma sequência de plantios em Americana neste sábado (5). A ação faz parte da programação da Semana de Meio Ambiente, que começou em 31 de maio, e está promovendo diversas ações, palestras, exposições e cursos.

O plantio da primeira muda será no encerramento da Semana de Meio Ambiente, às 9 horas, no Jardim Botânico “Prefeito Carroll Meneguell”. A segunda muda será plantada na Secretaria de Meio Ambiente, às 10 horas, e no mesmo horário haverá plantio também na Praça Comendador Muller. O Portal de Americana, na Avenida Antônio Pinto Duarte, irá receber, às 11 horas, a última muda e ação da Semana de Meio Ambiente.

Nesta quarta-feira (2), a secretaria fez o encerramento do curso on-line de Licenciamento Ambiental Agenda Azul, com técnicos da UFLAP (Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos). A capacitação foi feita via internet, por conta do distanciamento social exigido pelo Covid-19, e os participantes discutiram temas ligados à legislação e regulamentação do licenciamento ambiental, suas fases, etapas e os procedimentos administrativos.

A última exposição da Semana de Meio Ambiente sobre coleta seletiva esteve, também nesta quarta-feira, na Praça Tiradentes, no Jardim Colina. Foram expostas maquetes sobre hábitos ecologicamente corretos e sugestões para as pessoas incluírem em suas rotinas.

Voltado para os guardas do GPA (Grupo de Proteção Ambiental), o curso de Fiscalização e Legislação para Agentes Ambientais, foi apresentado nesta quarta-feira, na sede da Gama (Guarda Municipal de Americana). O curso teve como objetivo capacitar os agentes de fiscalização para uniformizar os procedimentos, fluxos e tramites referentes ao Sistema de Apuração de Infrações Ambientais.

Confira as informações sobre os plantios desse sábado (5), no site da Prefeitura de Americana, www.americana.sp.gov.br