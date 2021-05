‘Semana da Enfermagem’ terá palestra em Nova Odessa

Celebrada nacionalmente de 12 a 20 de maio, a Semana da Enfermagem 2021 será lembrada em Nova Odessa com uma programação especial para os profissionais da área que atuam nas Unidades de Saúde do município e que, hoje totalizam, aproximadamente 230 servidores. A abertura ocorre no dia 12, às 10h, com a palestra “Empoderamento da Enfermagem em tempos de pandemia”, no Auditório da Prefeitura de Nova Odessa.

A palestrante é a docente de Enfermagem na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e no Centro Universitário de Jaguariúna – Uni FAJI, a doutora Patrícia Helena Possani, especialista em Pediatria e Puericultura pela Unifesp. Ela também foi responsável, em 1989, pelo planejamento da área de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Dr Acílio Carreon Garcia, de Nova Odessa.

A programação inclui ainda o “Cantinho da Beleza”, que oferecerá aos participantes sessões de massagem corporal, limpeza de pele e maquiagem. As atividades da semana vão acontecer sempre das 8h30 às 12h30, em dois locais: na sala de Educação Continuada do Ambulatório de Especialidades, nos dias 13 e 14 de maio, e na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, nos dias 17 e 18 de maio.

A semana termina dia 19 de maio, às 13h, com aulas de alongamento que serão ministradas ao ar livre, no espaço atrás do Paço Municipal, pelos alunos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia da Faculdade Anhanguera, que é parceira no evento.

A Semana da Enfermagem é promovida pela Secretaria da Saúde, através da equipe de Educação Continuada do Hospital e Maternidade Municipal, com o apoio das demais secretarias da Prefeitura de Nova Odessa.

Como reconhecimento pela atuação dos profissionais de Enfermagem na batalha contra o covonavírus (que já dura 14 meses), o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, concedeu uma folga excedente aos enfermeiros, auxiliares e técnicos das unidades municipais, que pode ser usufruída até dezembro de 2021.

“A área da Saúde é prioridade do nosso governo, principalmente por causa da Covid-19. Desde o início eu e meu vice-prefeito Mineirinho temos repetido que nossa prioridade é salvar vidas, ou seja, é dar condições para que a nossa equipe da Saúde exerça suas funções com segurança, tranquilidade e qualidade”, afirmou Leitinho.

“Por isso não medimos esforços para ampliar e melhorar as nossas unidades, comprando novos equipamentos e garantindo as condições de trabalho. E todos os profissionais da área, desde o pessoal da limpeza até os médicos, passando pelos enfermeiros e auxiliares, merecem o reconhecimento da população de Nova Odessa pelo esforço que eles estão fazendo”, acrescenta.

“É tempo de empoderamento, reflexão e respeito aos profissionais da Saúde, e a Semana da Enfermagem é uma forma de compartilhar esse entendimento com a sociedade”, afirmou o coordenador de Educação Continuada da Rede Municipal de Saúde, enfermeiro André Roberto de Barros.

Semana da Enfermagem 2021 – Endereços

Paço Municipal

Avenida João Pessoa, nº 733 – Centro, Nova Odessa/SP

Ambulatório de Especialidades

Avenida João Pessoa, nº 833 – Bosque dos Cedros, Nova Odessa/SP

Unidade Respiratória do Jardim Alvorada

Rua das Imbuias, nº 355 – Jardim Alvorada, Nova Odessa/SP