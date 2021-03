Semana começa com mais 230 famílias ‘validadas’ para receber auxílio

A segunda semana do prazo de validação de cadastros das famílias novaodessenses beneficiadas pelo Programa NOS (Nova Odessa Solidária) da Prefeitura começou com mais 230 titulares atendidos na Diretoria de Promoção Social. Com as demais 450 atendidas nos três primeiros dias do prazo (17, 18 e 19 de março), já são 680 beneficiários que têm “garantido” o auxílio emergencial temporário de R$ 200,00 por mês, durante três meses, durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19.

O atendimento para os beneficiários do Bolsa Família e da Cesta Básica Municipal revalidarem seus cadastros para garantir a inclusão no Programa NOS prossegue de segunda a sexta-feira, das 8h às 13, até o próximo dia 31 de março, na sede do órgão. A Promoção Social fica na Rua Anchieta, nº 130, no Centro. O telefone para dúvidas é o (19) 3476-1358. O atendimento segue um rígido protocolo sanitário e de distanciamento social, para evitar aglomerações e minimizar o risco de contágio da Covid-19.

Conforme divulgado anteriormente, não haverá “inscrição” de novas famílias no Programa NOS. Pessoas que não se enquadram nos critérios do Nova Odessa Solidária são orientadas a procurar em breve a Promoção Social para verificar se podem ser enquadradas e atendidas em um dos demais programas sociais existentes – como o próprio Cesta Básica Municipal, o Bolsa Família (federal) ou o Viva Leite (estadual), por exemplo.

Foram incluídas automaticamente no NOS os titulares das 1.640 famílias carentes da cidade, sendo 1.166 que receberam o Bolsa Família em fevereiro deste ano e as 474 famílias que receberam cestas básicas no Clube da Melhor Idade em janeiro e fevereiro deste ano (mas que não recebem o Bolsa Família).

Os titulares devem levar documentos pessoais (CPF e RG ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa. A capacidade de atendimento é de 180 famílias por dia, para evitar aglomerações. É seguido um rígido protocolo sanitário e de distanciamento durante o atendimento.

A Promoção Social fará o cruzamento de informações e dados familiares, a fim de evitar o recebimento de mais de um benefício pela mesma familia. O objetivo é garantir a segurança alimentar das crianças das famílias mais vulneráveis aos problemas econômicos e sociais causados pela fase mais aguda da pandemia de Covid-19 até agora.

O investimento da gestão municipal no programa será de cerca de R$ 1 milhão, oriundo do trabalho de renegociação e repactuação de contratos com fornecedores de serviços à Prefeitura deflagrado em janeiro deste ano.

Os valores que eventualmente não tenham sido utilizados pelas famílias dentro de 180 dias (seis meses) a partir do pagamento da primeira parcela voltará automaticamente para os cofres públicos municipais, onde terá outra destinação na mesma área – inclusão social e segurança alimentar.

Mais informações são divulgadas pela Prefeitura de Nova Odessa via imprensa regional, no site oficial (http://www.novaodessa.sp.gov.br/) e nas redes sociais do Município (https://www.facebook.com/PrefeituradeNovaOdessa e https://www.instagram.com/prefeituradenovaodessa/).