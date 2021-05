Semana começa com frio

Uma frente fria se organizou na altura do Sul do Brasil e favoreceu uma mudança no padrão de circulação de ventos no estado de São Paulo ao longo deste fim de semana. Não há condições para chuva generalizada e muito volumosa, mas pontualmente ainda pode chover com forte intensidade em alguns pontos, principalmente no interior. Na Grande SP a chuva vem com até moderada intensidade entre a tarde e a noite e com possibilidade de algumas trovoadas.

A tendência é que as instabilidades se afastem do estado já nesta segunda-feira, 24 de maio. Uma massa de ar seco de origem polar vai manter o tempo firme no estado e vai provocar queda de temperatura. Portanto, mesmo com a presença do sol, as temperaturas não vão subir muito.

Entre a noite de segunda e a madrugada de terça muitas cidades vão amanhecer frias e com possibilidade de novos recordes, inclusive na capital paulista. Até o momento, o recorde oficial é de 12,8°C na cidade de São Paulo.

