Semana começa com chuva em São Paulo

O fim de semana foi marcado por tempo instável na maior parte do estado de São Paulo e a expectativa ainda é de mais chuva para os próximos dias.

Na segunda-feira o céu continua com muitas nuvens e ainda chove em vários momentos no estado. As cidades entre o noroeste, norte e o Vale Paraíba ficam em alerta para temporal ao longo do dia. Cidades como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Barretos, Ribeirão Preto, Bragança Paulista, São José do Rio Preto ficam sujeitas à esses temporais.

Na Grande SP, litoral, Vale do Ribeira e entre as cidades de Sorocaba, Itapetininga, Campinas e Bauru, o tempo também fica instável e a situação é de atenção para chuva com moderada a forte intensidade em vários momentos. As temperaturas ainda não sobem muito no decorrer do dia.

As cidades no oeste do estado já devem ter mais sol ao longo do dia, mas ainda pode chover a qualquer hora.

Chuva continua durante a semana

Ao longo da semana a chuva vai persistir na maior parte do estado, inclusive no litoral e na capital. No entanto, a chuva diminui de quantidade e de intensidade.

Entre segunda e terça o tempo fica mais instável com chuva a qualquer hora nas cidades do sul, leste e norte do estado. Da quarta-feira em diante o sol aparece mais e a chuva será mais isolada, se concentrando entre a tarde e a noite em praticamente todas as áreas paulistas. O litoral segue com muitas nuvens nesta semana, mas a chuva também tende a diminuir a partir de quarta.

