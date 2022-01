Semáforo da Rua Riachuelo com Duque de Caxias entra em funcionamento sexta

A equipe da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana finalizou a instalação do conjunto semafórico no cruzamento das Ruas Riachuelo com a Duque de Caxias, região do bairro Santa Catarina. A sinalização começa a funcionar na manhã desta sexta-feira (21).

O secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol, ressaltou a importância do equipamento de sinalização para a segurança no trânsito. “É um local que tem bastante fluxo de veículos, próximo a diversos estabelecimentos, escola e residências, necessitando de mais atenção dos motoristas e pedestres. Após estudos e avaliação, foi viabilizado o conjunto de semáforos no local”, explicou Peol.

Além de ordenar o trânsito, a nova sinalização visa a prevenção de acidentes.