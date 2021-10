Sem Parar agora da cashback

O Sem Parar, empresa do Grupo Fleetcor e líder nos meios de pagamentos automáticos do Brasil, anuncia mais um benefício para os seus usuários. A partir de agora, os clientes Sem Parar que usarem o pagamento automático nos mais de 900 postos de combustível credenciados podem receber parte do valor do abastecimento creditado na sua fatura como forma de cashback.

O novo programa, que dará 2% de cashback em todos os abastecimentos acima de 100 reais, tem toda a sua jornada feita diretamente no aplicativo do Sem Parar, por meio do qual o cliente efetua seu cadastro no programa, acompanha o extrato e realiza o resgate do cashback acumulado.

Para Gabriel Porto, CMO do Sem Parar, o programa de cashback é um dos principais pilares para impulsionar o número de pagamentos automáticos em abastecimento. “Esse programa é mais uma iniciativa que teve como ponto de partida algumas pesquisas com nossos clientes. A união desse novo benefício com o diferencial da nossa experiência em abastecer e a expansão da rede nos faz acreditar que iremos triplicar nosso volume de abastecimento por meio do Sem Parar”, afirma Porto.

Ele explica ainda que o programa de cashback deve se estender para outros serviços. “O cashback para abastecimento é só o início de um programa bem mais amplo. O plano é que em breve os nossos clientes tenham também esse benefício em outros usos como estacionamento, drive-thru e na compra de novos serviços que estão por vir”, revela.

Para implementar o programa de cashback, o Sem Parar conta com a Vertem, holding focada no desenvolvimento de ecossistemas de negócios e líder no mercado de fidelidade B2B2C. A empresa é responsável por toda a parte técnica e a elaboração do projeto, além de ser o braço de apoio para ações estratégicas por meio da atuação de seu time de negócios e business intelligence.

“Para essa solução, a Vertem utilizou a plataforma de ofertas promocionais hipercustomizadas da startup Aberto, que viabiliza a geração de cashback conforme as diferentes regras de negócios necessárias para o propósito do programa”, explica Johnny Chi We Wei, co-fundador e head de novos negócios da Vertem.

Sobre o Sem Parar

Com 20 anos de atuação no Brasil, o Sem Parar, empresa do Grupo Fleetcor e líder em meios automáticos de pagamento, é pioneira no país. Com mais de 6 milhões de clientes e responsável por 90% do market share do setor, a empresa está em 100% da malha pedagiada no Brasil e oferece suas soluções em 13 Estados, além do Distrito Federal. Sendo mais de 1000 postos de combustível, cerca de 2000 estacionamentos de shoppings, aeroportos, universidades e centros comerciais, 700 drive-thrus, 150 lava-rápidos e 40 condomínios. O Sem Parar dispõe de amplo portfólio de planos e produtos, que se encaixam no perfil de cada cliente e podem ser adquiridos em mais de 2.500 pontos de venda através do site www.semparar.com.br ou pelo Televendas (11) 3003 7367 ou 0800 721 73 67.

Sobre a Fleetcor

A Fleetcor Technologies (NYSE: FLT) é a líder global em soluções de pagamento para empresas. A companhia fornece as melhores soluções do mercado a empresas de todos os tamanhos para que estas controlem e simplifiquem seus pagamentos de combustível, pedágio, hospedagem e outros gastos corporativos. Para os estabelecimentos comerciais e parceiros participantes de suas redes proprietárias, a Fleetcor proporciona incremento de vendas e fidelização de clientes. A Fleetcor atende empresas, parceiros e estabelecimentos comerciais na América do Norte, América Latina, Europa e Australásia.

Sobre o Grupo Vertem e a LTM

A Vertem é a primeira holding focada no desenvolvimento de ecossistemas para ajudar empresas a expandir seus resultados por meio da transformação digital. Em um processo coordenado entre as áreas de Loyalty, Data e Tech, a Vertem destrava novas possibilidades de soluções corporativas e interdependentes, para impulsionar ecossistemas de negócios de forma integrada e funcional. A LTM é líder no segmento de fidelidade B2B2C, com o maior e mais completo marketplace omnichannel de recompensas do Brasil. Com 13 anos de mercado, conta em seu portfólio com grandes clientes, como Santander, Unilever, Vivo, Shell, Porto Seguro, Tokio Marine e Avon. A empresa cuida de toda a gestão de programas de fidelidade, desde a campanha até a entrega dos prêmios ao consumidor final. Possui um portfólio completo de soluções para o desenvolvimento e gerenciamento de programas de incentivo e fidelidade. Oferece produtos e ferramentas exclusivos para o resgate de prêmios on-line e off-line, que atendem às diversas necessidades dos programas de relacionamento, incentivo e fidelização. Com mais de 1 milhão de opções de prêmios, dispõe de experiências atraentes, relevantes e positivas para os clientes. Fazem parte da Vertem, além da LTM, as startups Aberto, focada na segmentação de ofertas diretamente no PDV; Devpartner, que provê tecnologia; e Premmiar, que é a plataforma para soluções de premiação.