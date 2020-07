Omar entrega nova sede da Secretaria de Obras, onde era a Casa Dia

O prefeito de Americana, Omar Najar, fez o descerramento da placa da nova sede da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), na tarde desta quinta-feira (30). A nova sede ocupa um prédio que já pertence ao município e que foi completamente reformado e remodelado. O espaço ainda abriga a USU (Unidade de Serviços Urbanos), UOP Unidade de Obras Públicas e Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário). O novo espaço tem 8,5 mil metros quadrados e está localizado na Avenida Bandeirantes, onde ficava a antiga Casa Dia. Junto com o prefeito, participaram do ato, os secretários municipais Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras); Roberto Sablewski (Meio Ambiente); Ailton Gonçalves Dias (Ação Social); e a autoridade municipal de Trânsito, Eraldo Camargo.

O prefeito Omar, destacou a satisfação da ação. “Eu não achava justo pagarmos um aluguel de R$ 14 mil por mês onde estava a secretaria, com um espaço como estes. O pastor Ailton me levou um relatório mostrando que o espaço abrigava apenas uma pessoa de Americana e outras quatro de fora. Um local que não era utilizado totalmente, em uma situação muito precária, transformada agora em um lugar confortável para o servidor, para o visitante. Creio que temos agora um espaço excelente para todos e conseguimos recuperar um patrimônio do município”, disse o prefeito.

Responsável por intermediar a retomada do prédio, o secretário Ailton destacou que a nova sede da Sosu é simbólica para a atual administração. “A meu ver essa entrega é altamente simbólica com aquilo que aconteceu com Americana. A história vai registrar que em 2015 quando assumiu a prefeitura, o prefeito Omar pegou uma prefeitura destroçada. Assim como esse espaço aqui, o prefeito pegou uma cidade descarrilhada e colocou nos trilhos, e aqui pegamos um prédio sendo utilizado abaixo do que deveria ser e estamos entregando um espaço de qualidade. É um pequeno legado que vai resultar em um grande legado para a nossa cidade, parabéns! “, disse Ailton.

A mudança visa a economia com aluguel, uma vez que a antiga sede era alugada; melhor atendimento à população; e melhores condições de trabalho aos funcionários. “Esse é local que estava praticamente abandonado, e que o funcionário público abraçou, hoje tem uma ótima estrutura aqui. O prefeito nos chamou lá, determinou essa mudança e missão dada é missão cumprida”, disse Adriano. O secretário de Obras ainda destacou que o espaço conta com salas amplas, refeitório e banheiro, dando mais qualidade ao trabalho no local, além de proporcionar melhor estrutura para quem visita o prédio, com amplo estacionamento.