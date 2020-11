Sem energia, DAE ‘corta água’ na Praia dos Namorados

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informa que, em razão de um serviço programado da CPFL, foi interrompido, na manhã deste sábado (7), o fornecimento de energia na região do CR13, que fica na Chácara Letônia, região da Praia dos Namorados. Dessa forma, os bairros próximos terão desabastecimento nas próximas horas.

Quando o serviço foi comunicado pela CPFL, em razão da possibilidade de desabastecimento, a companhia se comprometeu em instalar um sistema de geradores, o que não ocorreu. Além disso, ao fazer a instalação de postes, a equipe da CPFL perfurou a rede que abastece a região alta do CR13, em três pontos distintos, causando vazamento de água e afetando essa mesma região.

O DAE acionou imediatamente a CPFL para que resolva a situação com urgência e aguarda as providências. A companhia informou que deve instalar um gerador, por volta das 15h, e o DAE prevê que após aproximadamente meia hora dessa instalação consiga retomar o bombeamento e a situação do abastecimento comece a ser normalizada.