Sem Corá e Eliel, vereadores fazem blitz em hospital

Os vereadores Arnaldo Alves (PSD), Jesus (Avante), Nilson Araújo Radialista (PSD) e Tikinho Tk (PSD) estiveram, na noite da quinta-feira (13), numa visita surpresa (blitz) ao serviço de atendimento de urgência e emergência do Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos”, na Zona Leste. Não estavam com eles os polemistas vereadores Felipe Corá (Patri) e Eliel Miranda (PSD).

O grupo, eleito na oposição ao prefeito Rafael Piovezan (PV), adotou tom mais ameno que a dupla Corá Eliel. Na oportunidade, os vereadores conversaram com os usuários, buscando informações sobre tempo de espera, acolhimento e qualidade do atendimento, bem como se havia medicamentos e realização de exames nessa unidade.

Entre as reivindicações ouvidas pelos vereadores e encaminhadas à Administração por meio de moção protocolada nesta sexta-feira (14) estão: mais agilidade no atendimento entre a triagem e a chamada no consultório médico; instalação de totem de álcool em gel; oferta de máscaras descartáveis e aparelho de aferição de temperatura corporal na porta de entrada; demarcação no chão de distanciamento social; limpeza dos vidros do fundo da sala de recepção. Além de protocolar essas reivindicações, os vereadores se comprometeram com os munícipes a retornar ao pronto-socorro, para verificar se esses problemas foram solucionados.