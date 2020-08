Frio, vento e chuva previstos a partir de sexta-feira

De acordo com a Cepagri, a temperatura deve cair a partir de quinta-feira. O próximo final de semana deve ser gelado, começando na sexta, com mínima de 11 graus e máxima de 17º, no sábado com mínima de 9º e máxima de 19º e domingo, com mínima de 11º e máxima 21º.

A chuva ainda deve aparecer em alguns momentos do dia nesta terça e na quinta-feira, mas na sexta-feira a previsão é que chova no período da manhã, tarde e noite. No sábado chove pouco e no domingo não há previsão de chuva.

A previsão para a terça-feira é de céu nublado, com alguns momentos de sol entre nuvens. Há chance de chuvas isoladas, especialmente no período da manhã. As temperaturas ficam entre 16 e 24ºC. A tendência para a quarta-feira é de nebulosidade esparsa, consistindo sobretudo de nuvens altas, que não atenuam fortemente a passagem da radiação solar. A temperatura mínima está prevista em 18ºC. Em função do recuo das chuvas e da redução da nebulosidade, as temperaturas sobem bastante à tarde, e a máxima deve chegar aos 32ºC, com sensação de tempo abafado. A partir do anoitecer os ventos ganham intensidade em função da aproximação da frente fria. Os indicativos para quinta e sexta-feira, quando a frente fria deve passar pela região, são de ventos de intensidade moderada a forte, com rajadas ocasionais, céu nublado com chuvas ocasionais e temperaturas amenas. No domingo é esperada uma queda acentuada nas temperaturas.