Seis escolas municipais vão ganhar pátio coberto

As obras na EMEI “Vera Lúcia Barbosa de Lima Juliato”, da Vila Boldrin, seguem com a preparação da infraestrutura para receber o novo pátio coberto da escola. Já na Vila Pântano, a EMEI “Profª Luzia Aparecida da Rocha” está na fase da concretagem. As duas unidades receberão pátios de 175 m2 cada, com piso de concreto e telhas termoacústicas. O objetivo é oferecer conforto térmico e proteção contra sol e chuva em atividades extraclasse.

Os novos pátios cobertos também contemplam as Emefeis “Profª Maria Regina B. Carpim”, no Jardim Europa, “Prof. Maria Augusta Canto Camargo Bilia”, no Parque Planalto, “Profª Maria Martiniano Gouveia Valente” – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano e “Profª Rosa Lee Carr Conti”, no Siqueira Campos, totalizando 6 escolas.

Já no CIEP “Carmelina Pellegrino Cervone”, no Jardim Santa Fé, foi executado um amplo acesso com cobertura na entrada da escola para acolher pais e alunos. As melhorias nas unidades da Rede Municipal de Ensino são realizadas para otimizar e adequar os espaços aos protocolos de segurança da Vigilância Sanitária por conta da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19). São cerca de 15 mil alunos matriculados, entre bebês, crianças, jovens e adultos.