Nova Odessa. Seis em cada dez contaminados por Covid-19 estão curados

O número de curados da Covid-19 em Nova Odessa cresceu 67,8% e representa 59,5% dos 474 infectados na cidade desde o início da pandemia. A informação é da Secretaria de Saúde. De acordo com boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (3), 282 pessoas contaminadas já se recuperaram da doença e 163 estão em tratamento. Até o final da última semana, o município contabilizava 168 curados. Nesta segunda, a Vigilância Epidemiológica recebeu mais 28 resultados positivos para o novo coronavírus.

De acordo com o boletim, a maior parte dos recuperados é composta por pacientes que testaram positivo para o coronavírus após apresentarem quadro de síndrome gripal: são 271 curados e 113 pacientes seguem em tratamento. Os outros 11 curados, conforme dados da secretaria, contraíram síndrome respiratória aguda grave.

NOVOS CASOS. O maior número de contaminados está no Jardim São Jorge, com quatro casos: homens de 29, 54 e 56 anos e uma mulher de 55. Em seguida, vem o Jardim Santa Rosa, com um menino de 1 ano, um homem de 54 e uma mulher de 52 anos; Centro, homens de 34 e 41 anos; Jardim Santa Rita, mulheres de 36 e 53 anos; Jardim Alvorada, homem de 33 anos e mulher de 51; Mathilde Berzin, mulher de 65 anos e homem de 72; Jardim Europa, mulher de 22 anos; Jardim Capuava, mulher de 33 anos; Parque Klavin, homem de 48 anos; Jardim Monte das Oliveiras, mulher de 22 anos; Jardim Campos Verdes, mulher de 43 anos; Residencial das Árvores (Ipês), mulher de 27 anos; Nossa Senhora de Fátima, mulher de 19 anos; Campo Belo, mulher de 36 anos; Residencial Fibra, homem de 45 anos; Jardim Fadel, homem de 41 anos; Jardim Bela Vista, mulher de 33 anos; Jardim Palmeiras, mulher de 46 anos; e Jardim São Francisco, homem de 49 anos.