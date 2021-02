Seis drinks para fazer de conta que você está no Bar!

Haja Spirits para alivar a pressão de ficar em casa de segunda a domingo, não rever os amigos e não poder frequentar aquele bar que a gente ama! O jeito é ouvir sua playlist preferida, diminuir as luzes da sala e depois de uma dia corrido de lives e calls no modo virtual, preparar em casa drinks clássicos – e outros nem tanto – com os destilados tendência desse ano, já que ainda não é possível retornar aos nossos balcões preferidos. Investir nas criações caseiras para impressionar algum amigo, ou a si próprio com suas habilidades de “mixologista” pode ser divertido e enriquecedor. Veja aqui seis drinks para te inspirar nessa missão:

Dragonade (Fireball Whisky & Soda Lemonade): elaborado com Fireball, um licor de whisky com sabor de canela, este drink é pura celebração. Seu preparo pede 50ml de Fireball Whisky, 20ml de suco de limão taiti, refrigerante de limão, limão siciliano para decorar e, claro, muito gelo. Simples e ideal para comemorar todas as sextas-feiras em “Fireball Fridays”, o único “feriado” que acontece 52 vezes ao ano.

Dry Martini London Nº 1: um clássico que nunca sai de moda, o Dry Martini preparado com The London Nº1 ganha um inusitado tom azulado devido à coloração da bebida. Para prepará-lo, coloque gelo em um copo V e em um mixing glass. Adicione 10 ml de vermute branco seco no mixing class e misture por 10 segundos com uma colher bailarina, até ficar bem gelado. Pegue o copo pela base, para não esquentar, e dispense o gelo derretido; em seguida acrescente 100ml de London Nº 1 e misture por 10 segundos. Volte à taça V e dispense o gelo (que estava ali apenas para gelá-la), transfira o drinque a ela e decore com uma azeitona e um zest de limão.

Fire Mule: uma opção para substituir a vodca do tradicional Moscow Mule e ganhar um gostinho de canela, que harmoniza deliciosamente com o refrigerante de gengibre. Misture 50ml de Fireball Whisky, 20 ml de suco de limão taiti, muito gelo e complete com o refrigerante de gengibre.

Kraken Black Mojito: The Kraken se destaca na categoria de Spiced Rums como opção ousada e ingrediente-chave em coquetéis clássicos e contemporâneos. Este complexo rum caribenho infusionado com 13 especiarias mantém sua receita secreta até hoje. Mas o preparo do Kraken Black Mojito não é segredo e o melhor, é super simples de fazer. São 50ml de The Kraken, 2 fatias de limão, folhas de hortelã a gosto, 1 colher de chá de açúcar, gelo e Club Soda ou água com gás. Em um copo longo, adicione as folhas de hortelã, o açúcar e o limão e misture bem. Coloque gelo, a dose de Kraken rum e complete com Club Soda ou água com gás.

Negroni: Reconhecido mundialmente por sua sofisticação, o clássico drink italiano é ótimo para servir como aperitivo e harmonizado com um charuto. Elaborado com Carpano Classico, o primeiro vermute da história, o coquetel também leva 1 dose de gin e 1 dose de Campari. Num copo baixo, adicione bastante gelo. Junte o gin, o Campari e o Carpano Classico e mexa com uma colher de cima para baixo.

Carajillo 43: a união do mítico Licor 43 com café resulta em uma harmoniosa e surpreendente mistura de sabores. Este típico drink espanhol nasceu na época da colonização de Cuba pelos espanhóis, que combinavam café com rum para ganhar coragem ou “Corage”, em espanhol, durante as batalhas. A partir daí, a palavra teve sua pronúncia modificada para “Corajillo” e, mais recentemente, “Carajillo”. Para prepará-lo, coloque 3 pedras de gelo em um copo baixo, 50 ml de Licor 43 e adicione 50 ml de café espresso, misture todos os ingredientes e complete com mais gelo. Para a versão batida, basta adicionar todos os ingredientes em uma coqueteleira e bater vigorosamente.

Os rótulos Fireball Whisky, London Nº 1, The Kraken, Carpano Classico e Licor 43 são importados e distribuídos no Brasil com exclusividade pela Aurora Fine Brands.

