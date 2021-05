Câmeras e drones auxiliam em flagrantes e apreensões em Santa Bárbara

O videomonitoramento, composto por 132 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade, e o patrulhamento aéreo por drones são ferramentas importantes utilizadas em prol da Segurança Pública de Santa Bárbara d’Oeste. Por meio deste sistema, as forças de segurança flagram e coíbem infrações criminais e administrativas. A última ocorrência registrada, por exemplo, foi na sexta-feira (7), no Jardim Esmeralda, quando a Guarda Municipal flagrou a prática de ato infracional relativo à tráfico.

Desde o início do ano, por meio de drones, câmeras de monitoramento e do canil, a Guarda Municipal apreendeu 33,3 kg de maconha, cocaína e crack. As ações coordenadas entre Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil têm gerado resultados positivos, com patrulhamentos e ações conjuntas, colocando Santa Bárbara d’Oeste como a cidade mais segura do Estado de São Paulo.

De acordo com o Instituto Sou da Paz, por meio do IECV – Índice de Exposição aos Crimes Violentos 2020, produzido a partir de dados públicos oficiais de Segurança Pública, Santa Bárbara d’Oeste aparece na 1ª posição do ranking de 141 cidades com mais de 50 mil habitantes. O IECV é calculado a partir da média ponderada de três subíndices: crimes letais (homicídio e latrocínio), crimes contra a dignidade sexual (estupro) e crimes contra o patrimônio (roubo – outros, roubo de veículo e roubo de carga).

“Além de todo o trabalho realizado pela Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, os bons resultados das políticas de segurança pública também estão atrelados aos avanços das áreas da Saúde Pública, Educação, Promoção Social, Lazer e Esporte. A Prefeitura tem realizado importantes investimentos em todos estes setores e também tem revitalizado espaços antes degradados. Tudo isso impacta na melhoria dos mais variados indicadores do nosso Município”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.