Segundou roubando lanchonete em Americana

Um homem foi detido suspeito de estar roubando uma lanchonete em Americana na madrugada desta segunda-feira. O ataque aconteceu na avenida Nove de Julho, região do São Domingos, por volta das 4h40.

A polícia foi acionada para atender o caso e acabou detendo J.V.S.G. ainda no local. Ele estava com produtos eletrônicos e R$ 93 em mãos. Indagado a respeito dos produtos em posse, ele logo pronto confessou a prática de furto, ocorrência apresentada no CPJ onde J.V.S.G. permaneceu à disposição da justiça.