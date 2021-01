Segunda-feira com clima típico de verão no Brasil

A segunda-feira segue com Clima típico de verão em várias áreas do Brasil. O ar continua bastante abafado e é alto o risco para temporal, principalmente entre a tarde e a noite. Nuvens carregadas sobre o norte da Argentina avançam sobre o Rio Grande do Sul nesta segunda, e uma nova frente fria deve chegar no sul do estado no fim do dia.

Condições do tempo para segunda-feira, 11 de janeiro de 2021.

Nesta segunda-feira o tempo segue firme apenas no litoral do Espírito Santo, litoral norte do RJ, e no interior do Ceará, de Pernambuco e da Paraíba. Em grande parte do Brasil, a previsão é de nebulosidade variável, intercalando com períodos de sol forte e pancadas de chuva no decorrer do dia, mas principalmente entre a tarde e a noite.

Muitas nuvens com chuva a qualquer hora do dia no oeste da Bahia, noroeste de Minas Gerais, centro-norte de Goiás e DF, e no sul do Tocantins e do Piauí, além do norte do Amapá e norte do Amazonas. A aproximação de uma nova frente fria, intensifica ventos de norte que contribuem para temperaturas elevadas no centro-sul do país. Esta frente provoca pancadas de chuva com temporais a partir da tarde na faixa sul do Rio Grande do Sul.

O estado de São Paulo já teve temporais no fim de semana e ainda tem previsão de mais chuva nesta segunda-feira. Todas as áreas, inclusive a Grande SP, estão sujeitas a temporais entre a tarde e a noite.

Riscos previstos para o dia

A faixa sul do Rio Grande do Sul fica em alerta para temporais a partir da tarde, com fortes rajadas de vento, chuva moderada a forte e com raios. Toda a faixa entre o leste de São Paulo e nordeste de SP, sul do RJ, sul e oeste de Minas Gerais, Goiás, oeste da Bahia, Tocantins, sul do Piauí e do Maranhão, sul do Pará, Amazonas e Acre e também Amapá e costa norte do Pará ficam em alerta para o risco de temporais.