Gama atende três ocorrências de tráfico nesta segunda; uma com menor de 15

A Guarda Municipal de Americana segue firme no trabalho contra o tráfico de drogas na cidade. Nesta segunda-feira, a corporação atendeu pelo menos três ocorrências em três pontos diferentes.

PARQUE DA LIBERDADE

Equipes durante a operação saturação de prevenção contra tráfico de drogas entre outros delitos se deparou com um indivíduo o qual gritou “molhou”. O rapaz foi abordado de imediato enquanto as equipes tentavam abordar um outro indivíduo o qual ao ouvir o grito saiu correndo entre os barracos, deixando para trás uma sacola. Na sacola, foram localizados 223 porções de maconha, 84 pinos com cocaína e 104 pedras de crack.

Já com o indivíduo abordado, de 25 anos, foi localizado 10,00 reais. Ele foi apresentado à Central de Polícia Judiciária juntamente com as drogas, onde será autuado em flagrante e permanecerá á disposição da justiça.

ESTRADA IVO MACRIS – MONTE VERDE

As equipes GCM Henrique, GCMF Juliana, GCM Monaro, GCM Diego, Romu canil Sub Azanha, GCM A Fernandes e GCM Cesar, em operação saturação pelo bairro Monte Verde, se depararam com um menor de idade, de 15 anos, em atitude suspeita pelo local. Ao avistar a viatura, o mesmo demonstrou certo nervosismo. Abordado, em averiguação pessoal, foi encontrado um saquinho com 13 porções de maconha.

O menos foi encaminhado a Central de Polícia Judiciária (CPJ) para apresentação dos fatos, onde as drogas foram apreendidas e menor liberado para sua responsabilidade legal.

PRAÇA DA FRATERNIDADE – JARDIM DA PAZ

Equipe em patrulhamento se deparou com um indivíduo de 19 anos que ao avistar a equipe, adentrou o banheiro correndo o que gerou fundada suspeita para realizar um abordagem.

Na busca, foi flagrado o referido escondendo uma embalagem debaixo da lixeira contendo uma quantidade de 22 pinos de cocaína e 3 pedras de crack. Já na busca pessoal, foi encontrado no bolso da blusa uma quantia de 290,00 reais em espécie onde confessou a prática do ato ilícito de tráfico de drogas.

Diante das evidências, o mesmo foi conduzido até a central de polícia Judiciária onde foi relatado os fatos à autoridade de plantão, que ratificou a voz de prisão em delito, onde este foi conduzido até a cadeia de Sumaré.