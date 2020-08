A obra do novo sistema viário entre a Estrada Ernesto de Cillo e a Rua Tupis, no Jardim São Francisco, avança. A construção do novo dispositivo segue, visando a substituição da antiga rotatória localizada nas proximidades da Rua Xavantes e da Praça “Augusto Toledo – Seo Augustinho”.

Os serviços proporcionam segurança e melhor organização do fluxo de veículos, sendo complementares ao Programa de Recuperação de Vias realizado recentemente na região.