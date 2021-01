Seguem obras de reforma no aeroporto

As obras de reforma e revitalização da recepção do Aeroporto Municipal de Americana prosseguem na cidade. As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) estão trabalhando atualmente na construção de sanitário para melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência.

O projeto prevê ainda a construção de rampa para acessibilidade na entrada da recepção, piso de porcelanato, troca das esquadrias por blindex, reforma da parte elétrica e reforma dos sanitários já existentes e pintura da fachada.

Os trabalhos começaram no dia 13 de janeiro e deverão ser concluídos em 45 dias.

Pedro Peol, secretário adjunto da Unidade de Transportes e Sistema Viário e autoridade municipal de trânsito, ressaltou a importância das melhorias para a cidade. “O aeroporto merecia receber as melhorias e, principalmente, a acessibilidade para pessoas com deficiência. O prefeito Chico Sardelli tem uma atenção especial pelo aeroporto e está buscando recursos para melhorar ainda mais o espaço para o desenvolvimento da nossa região”.