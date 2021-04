Seguem aceleradas as obras na Estrada Teodor Cundiev

Seguem em ritmo acelerado as obras que a Prefeitura de Sumaré realiza na Estrada Municipal Teodor Cundiev, região central da cidade. Na semana passada as equipes municipais continuam trabalhando na primeira fase, com a substituição da tubulação das galerias por aduelas de concreto mais largas – que atravessam toda a extensão da via pública.

De acordo com o secretário Municipal de Obras e de Serviços Públicos, Aparecido Fernandes, os trabalhos estão sendo executados de forma cuidadosa, porque no local há várias intervenções, como redes de água, esgoto e gás, além de fibra óptica, e algumas partes tiveram que se cavadas manualmente.

“Após essa fase, da colocação de aduelas, serão feitos os muros ala e a compactação. A obra também contará com bocas de lobo (bueiros) para ajudar no escoamento das águas das chuvas, além da instalação de adutoras para condução da água captada até o Ribeirão Quilombo. A melhoria deverá estar finalizada nos próximos dias, quando faremos o fechamento e a pavimentação nova do trecho”, explicou Fernandes.

Depois de concluída, a obra vai garantir maior vazão da água, evitando possíveis alagamentos em períodos chuvosos. Nesse trecho em obras, o trânsito segue com desvio para Rebouças/Veccon e vice-versa, tanto para quem se desloca sentido Hortolândia, como para quem vem da cidade vizinha a Sumaré.