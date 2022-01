Segue trabalho de retirada de aguapés da Represa

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana prossegue vistoriando os trabalhos de retirada de macrófitas (aguapés) na represa Salto Grande. O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou, nesta sexta-feira (7), juntamente com o engenheiro de meio ambiente da CPFL Renováveis, Daniel Daibert, a operação da nova empresa contratada pela CPFL Renováveis e dos novos equipamentos que estão operando do outro lado da margem da comporta.

“Estamos fazendo a fiscalização e o acompanhamento de todo o trabalho realizado na represa Salto Grande. Com novos equipamentos poderemos ter uma boa produtividade e avançar com as ações de melhoria na área, além da luta do prefeito Chico Sardelli para a despoluição e recuperação da represa. Vamos continuar com a fiscalização das ações e empenho para melhorarmos nossa represa, em parceria com a CPFL”, disse o secretário de Meio Ambiente de Americana.

Segundo dados estatísticos da CPFL, a operação de remoção mecânica de macrófitas referente ao ano de 2021 atingiu o resultado de 26.134 viagens de caminhão de macrófitas, removidas do reservatório. Em termos de área controlada foram mais de 2,58 milhões de m² (258 ha), o que representa aproximadamente 313 campos de futebol ou 10.322 lotes de 250 m².

Com o esforço empreendido nos últimos três anos, desde janeiro de 2019, já foram retiradas 72.080 viagens de caminhão de plantas aquáticas de dentro do reservatório, de acordo com informações da CPFL.

“O reservatório encontra-se em situação estável e controlada, apresentando atualmente uma área ocupada por plantas flutuantes de apenas 60,1 há com base no levantamento realizado por imageamento com drone na data de 5 de janeiro de 2022, o que representa 5% da área total do espelho d’água”, segundo dados de relatório da CPFL.