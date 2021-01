Segue obra de contenção de talude às margens da SP-304

As obras de construção de muro de gabião para contenção de talude às margens da rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), nas proximidades do viaduto do bairro Cidade Jardim, prosseguem nesta quarta-feira (20). O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é o responsável pelo serviço, com o apoio da Prefeitura de Americana. As obras deverão ser concluídas em 30 dias.

Para a execução da obra, permanece fechado no período diurno, desde a última segunda-feira (18), o acesso do bairro Terramérica à rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), pela Rua Francisco Coral Chiquinho. O acesso fica aberto à noite.

Após a conclusão do gabião, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana terá que executar a recomposição das guias e sarjetas em parte da Rua das Petúnias, que fica à margem da SP-304, e que também permanece interditada ao trânsito por precaução. No local houve o deslizamento de terra no final do ano devido às chuvas intensas.

O DER interditou uma faixa da SP-304 para a execução da obra. As opções aos motoristas para o acesso à rodovia são pelo viaduto da Avenida Iacanga e trevo de Nova Odessa, pela Rua das Petúnias.