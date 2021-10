Segue obra da nova adutora da Zona Leste; 32 bairros serão beneficiados

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste prossegue com a obra da nova adutora de água tratada para a Zona Leste, que avança com a instalação dos novos tubos na parte final do trajeto de mais de 8 km de extensão, entre a Estação de Tratamento de Água – ETA IV, no Jardim Souza Queiroz, e o reservatório instalado no Jardim das Palmeiras. Investimento na ordem de R$ 11 milhões.

A obra da nova adutora se encontra com mais de 60% concluída e, após os últimos ajustes e testes finais, com previsão de operação no segundo semestre de 2022, beneficiará cerca de 70 mil habitantes em 32 bairros da Zona Leste. Ela terá função de substituir a antiga tubulação considerada crítica por apresentar constantes vazamentos que acabam causando transtornos no abastecimento de água dessa região.

Além da tubulação principal, que foi instalada em todo o percurso da Avenida São Paulo, mais cinco subadutoras fazem parte da obra e foram interligadas nos centros de reservação e distribuição de água, localizados nos bairros: Planalto do Sol, Cidade Nova, São Fernando, Jardim Santa Rosa e Jardim das Palmeiras. Esses sistemas passarão a contar com novos tubos específicos que atendem as novas exigências normativas para tal finalidade.

“Obra importante e fundamental para garantir o abastecimento da Zona Leste. Com todas as suas interligações vão permitir que toda a cidade fique setorizada. Isso ajuda muito quando você tem a necessidade de entender quando está ocorrendo um vazamento. O futuro do saneamento é fazer essa setorização, identificar vazamentos e reduzir as perdas, um trabalho contínuo do planejamento operacional da engenharia do DAE”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Diversas obras de melhorias no abastecimento de água para a Zona Leste vêm sendo realizadas desde 2013, com ampliações de adutoras e reservatórios, além de setorizações na distribuição de água. A maioria das obras foi concluída e já reforça todo esse importante sistema de abastecimento de água. Os investimentos são com recursos próprios do DAE e do Fehidro, por meio da utilização de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo.