Segue a construção do Novo Parque Linear de Santa Bárbara

Seguem as obras do Novo Parque Linear de Santa Bárbara d’Oeste. A concretagem da pista de caminhada avança e a transformação da área de 23 mil metros quadrados entre as avenidas Antônio Pedroso e São Paulo, na região do Planalto do Sol, ganha forma.

O projeto em execução prevê a construção da pista de caminhada, quadras de vôlei de areia, playgrounds, academias ao ar livre, Espaço Pet e ciclovia.

“O Novo Parque Linear de Santa Bárbara d’Oeste é resultado da recuperação e revitalização de uma grande área. É mais um projeto que vai ao encontro do nosso compromisso de proporcionar ao cidadão o bem-estar social, a segurança, além de um novo espaço de convívio”, afirmou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.