Segmento de Consórcios em alta

Mesmo diante as dificuldades econômicas do país, o segmento de consórcio segue mostrando sua força junto ao consumidor. Segundo a ABAC – Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios – no sétimo mês do ano, o Sistema de Consórcios superou as expectativas e fechou o período com 1,98 milhão de adesões.

Com mais de 8,04 milhões de participantes ativos, o segmento atingiu R$123,10 bilhões no valor acumulado durante os primeiros sete meses de 2021. A ABAC ainda informa que o Sistema de Consórcios teve uma alta de 65,1% nos créditos comercializados e um ticket médio mensal de R$ 61,23 mil, dados que mostram a superação do setor.

Edemilson Koji Motoda, presidente do Grupo KSL, acredita que esse aumento mostra a importância do segmento para o mercado. “O consórcio vem se fortalecendo ano a ano como uma importante forma de aquisição de bens, sem juros e de forma muito transparente e confiável”.

Apesar das dúvidas causadas pela crise econômica, o Sistema de Consócio se mostrou resiliente e para 2021, Edemilson, se mostra positivista. “A recuperação da atividade econômica e a confiança do consumidor no sistema de consórcio serão fatores primordiais para a manutenção do patamar de vendas de 2020 ou até mesmo para o aumento das vendas nesse ano. ”, finaliza.

