Seduc inicia formação do Programa Planeta Leitura

A Secretaria de Educação de Americana (Seduc) iniciou, na semana passada, a formação dos multiplicadores e incentivadores de leitura do Programa Coleção Educacional Planeta Leitura, cujos livros já foram distribuídos para as escolas municipais. A formação é coordenada pela equipe de profissionais do Instituto Singularidades, com foco no incentivo ao acesso e leitura de obras literárias de qualidade.

Ao todo, serão 16 horas de formação, divididas em quatro encontros formativos, dois presenciais e dois on-line, que acontecem no período da manhã para o Ensino Fundamental e à tarde para a Educação Infantil. Paralelamente, essas formações serão compartilhadas com os professores das Emeis ( Nível I e Nível II) e do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental.

“O programa é mais uma forma de incentivo ao ato de ler, tão importante na constituição de uma educação de qualidade”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Os 7.500 kits pedagógicos de leitura foram entregues para as escolas no início de fevereiro. O kit Planeta Leitura é destinado a todos os alunos de pré-escola e aos estudantes do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental e é composto por oito livros, oito fichas de leitura e um livro da família. O objetivo é formar leitores competentes e garantir o acesso à cultura. Além disso, pretende-se valorizar a literatura na escola, uma vez que para muitas crianças a escola é o único local em que terão acesso à literatura.

O acervo contempla um conjunto de obras escolhidas que privilegiam textos desafiadores, com temas diversificados e autores e ilustradores renomados. A Coleção Planeta Leitura está alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prevê a apropriação de habilidades ligadas à escuta, compreensão e reconto de narrativas, à percepção da função social da escrita e ao reconhecimento da leitura como fonte de prazer e informação.