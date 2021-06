Sectur e Pontos MIS fazem oficina de animação em curta-metragem

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana), por meio da parceria com o Pontos MIS, está com inscrições abertas para a oficina Stop Motion: animação em casa. As aulas serão de 14 a 18 de junho, das 16 às 18 horas, ao vivo, pelo sistema Zoom, aplicativo que permite realizar reuniões virtuais pelo celular e computador. O aluno deve escolher uma das datas disponíveis.

Ministrada por Marta Russo, a oficina apresenta todas as etapas do processo de criação de uma animação de curta duração utilizando essa técnica: elaboração de roteiro, storyboard, desenvolvimento e criação de personagens, criação de cenários, fotografia, edição de imagens e sonorização.

Cada participante irá produzir um filme de animação de no máximo um minuto, que será enviado posteriormente ao Pontos MIS.

Para participar é preciso ter acima de sete anos e a inscrição deve ser feita pelo site www.sympla.com.br

Mais informações pelo telefone da Sectur/MAC (Museu de Arte Contemporânea de Americana) (19) 3408-4800.