Sectur divulga novo projeto do Pontos MIS com oficinas para crianças

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo de Americana) mantém parceria com o Governo do Estado e realiza em Americana o projeto Pontos MIS, que lançou o Pontos MIS Crianças, com diferentes oficinas culturais para o público infantil.

Com o tema Monstros e Monstrices, a ação convida o público a realizar vídeos, fazer desenhos, colagens e inventar histórias a partir da linguagem cinematográfica utilizando técnicas de gravação, trilha sonora, figurino, animação, efeitos especiais e edição.

Nesta semana acontecem duas oficinas: Cinema de Monstros e Oficina de Colagem. Na oficina audiovisual Cinema de Monstros, as crianças e outros participantes assistem ao curta-metragem Médico de monstro (dir. Gustavo Teixeira, 2017, Brasil, 11 min, livre), premiado em festivais nacionais e internacionais.

A oficina dá dicas de cinema e, de maneira divertida e acessível, sugere diversas formas de criação de monstros e de vídeos. Já na Oficina de Colagem “Corpos Esquisitos”, a idéia da brincadeira é criar um ser imaginário a partir de um exercício de colagem.

As inscrições podem ser feitas a partir desta quarta-feira (15), diretamente no site do MIS, mis-sp.org.br .

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana fica na Rua das Palmeiras, nº 8, Jardim São Paulo.