Sectur apresenta documentário “São Paulo em HI-FI”

Neste sábado (27), às 16 horas, será realizada mais uma sessão do projeto Pontos MIS – Bate papo de cinema, com a exibição do documentário “São Paulo em HI-FI”. A transmissão será feita no canal do MIS no YouTube, e logo em seguida, às 18 horas, terá início o bate-papo ao vivo com a participação especial do diretor, Lufe Steffen, do crítico de cinema, Cássio Starling, Josi Geller, do Festival Mix Brasil, e Paolla Berklyn-Paulo Cesar, agente cineclubista Spcine.

A sessão desta semana tem parceria com a Spcine Play, e o longa São Paulo em Hi-Fi (dir. Luffe Steffen, 2016, Brasil, documentário, 101 min, 16 anos), fala sobre o desenvolvimento da cena LGBT na cidade de São Paulo, com rico material audiovisual sobre a vida noturna gay das décadas de 1960 a 1980, intercalado com diversas entrevistas.

O filme será exibido, gratuitamente, mediante inscrição prévia no site do MIS.

Em comemoração ao Dia do Cinema Nacional (19 de junho), todos os sábados do mês ganham sessão de filmes brasileiros consagrados seguidos por debate com especialistas ao vivo.

O Programa Pontos MIS acontece em Americana através de parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo. As inscrições devem ser feitas no link mis-sp.org.br