O secretário de saúde do DF, Francisco Araújo, foi preso durante uma operação do MPDFT, na manhã desta terça-feira (25/8) em Brasília, que apura o superfaturamento de R$ 30 milhões em cima de contratos que somam R$ 73 milhões na compra de testes de Covid-19 pelo GDF- Governo do Distrito Federal.

Ao todo, na ação do Ministério Público foram expedidos 44 mandados de busca e apreensão e sete de prisão.