Secretário de Estado visita Leitinho e promete ajuda ao Esporte

O prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu nesta terça-feira (25), para uma série de reuniões e vistorias às praças esportivas da cidade, o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues Ferreira. O objetivo foi conhecer a infraestrutura existente na área, para subsidiar futuros projetos e parcerias em prol do Esporte novaodessense, principalmente nas categorias de base.

Ao lado dos vereadores Elvis Ricardo (o Pelé, presidente da Câmara), Márcia Rebeschini, Oseias Jorge e Paulo Bichof, e acompanhados pelo secretário de Esportes, Cultura e Turismo, Thiago Gentil, e seu secretário-adjunto, José Henrique de Carvalho, o prefeito e o secretário estadual se reuniram pela manhã no gabinete.

Em seguida, estiveram no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, no complexo formado pelo Campo de Futebol, Cancha de Bocha e Ginásio de Esportes do Jardim Santa Luiza, e por fim, no Estádio Municipal Natal Gazzetta. À tarde, com a companhia do vereador Levi Tosta, prefeito e secretários ainda receberam, no auditório do Paço, os dirigentes dos 12 clubes amadores de futebol da cidade.

“Temos uma série de ideias e projetos para incrementar o esporte na nossa cidade, mas vamos precisar muito de apoio estadual e também federal para viabilizar esses projetos. Estamos felizes de poder contar com o secretário Aildo como um verdadeiro parceiro de Nova Odessa na retomada do nosso esporte, principalmente no seu aspecto social, de formação de talentos nas categorias de base de todas as modalidades”, agradeceu o prefeito.

Potencializar

“Queremos potencializar o esporte de Nova Odessa como um todo, fazermos o melhor para os esportistas da cidade de todas as idades, incluindo o pessoal do futebol, mas não apenas do futebol. Nosso foco será na criação de condições para o surgimento e a formação de talentos, afastando nossas crianças e jovens das ruas e, quem sabe, permitindo que alguns tenham no esporte uma carreira. E para isso vamos precisar de toda a ajuda possível, inclusive dos clubes amadores da cidade”, acrescentou o secretário municipal, Thiago Gentil.

“Agradecemos a visita do secretário estadual, o que nunca aconteceu antes, e seu empenho em conhecer o trabalho desenvolvido na cidade tanto pela Prefeitura quanto pelos clubes, principalmente junto às comunidades dos bairros. É muito importante essa atenção do Governo do Estado ao esporte da nossa cidade”, falou o presidente do Esporte Clube Triunfo, Marcelo Vrechi, que acompanhou tanto a vistoria ao Campo do Santa Luiza quanto a reunião da tarde com os dirigentes de clubes.

“Nosso papel aqui hoje foi mais ouvir do que falar. Dedicamos o dia para conhecer a estrutura esportiva da cidade e as reivindicações do prefeito Leitinho, da sua equipe, dos vereadores e dos dirigentes dos clubes amadores locais. Gostei do que vi e ouvi, Nova Odessa tem uma infraestrutura razoável e clubes engajados. Claro que sempre há o que melhorar”, disse o secretário Aildo Ferreira.

“Agora, temos uma ‘lição de casa’ para fazer, que é analisar como podemos ajudar a incrementar essa infraestrutura e apoiar os projetos da cidade. Queremos fazer algo que seja abrangente, impactante, que ajude a todos os envolvidos com o Esporte”, acrescentou.

Nova Odessa possui cinco ginásios e dez campos de futebol de dimensões oficiais espalhados por todas as regiões da cidade, entre outros espaços públicos – como dezenas de praças, academias ao ar livre e campos de areia.