Secretário de Educação Ghzini acompanha volta às aulas

O secretário de Educação da Prefeitura de Americana, Vinícius Ghizini, acompanhou na manhã desta quinta-feira (5) o retorno das aulas no Ciep “Professora Oniva de Moura Brizola”, na região do bairro Antonio Zanaga. “Com todos os cuidados de prevenção à Covid-19 junto aos alunos, professores e profissionais da Educação, estamos retomando gradualmente as aulas presenciais nas escolas, assim como continuam as aulas síncronas, uma experiência que foi efetivada com sucesso em nosso município”, disse Ghizini.

O retorno gradual das aulas presenciais na rede municipal começou na última segunda-feira (2). “A volta é facultativa, há critérios de acordo com as turmas e séries e está sendo feita de acordo com disponibilidade de espaço físico. Seguiremos um cronograma projetado mensalmente e será mantido o ensino remoto como opção aos alunos”, explicou o secretário de Educação de Americana.

O retorno presencial está sendo viabilizado ao maternal 2 (3 anos), para 50% das classes de Nível I e II nas Emeis (Escola Municipal de Ensino Infantil), 100% no ensino fundamental, do 1º ao 3º ano. Do 4º ao 9º ano, a ampliação é de no mínimo 50%. As turmas de maternal I e berçários ainda não tiveram os retornos definidos e não haverá aulas presenciais às terças-feiras no ensino fundamental e às quintas-feiras no ensino infantil.

Além de todos os cuidados de higienização, controle, adaptações nas escolas e prevenção à Covid para a volta às aulas, a estrutura para a distribuição de alimentação escolar foi reforçada no município com a aquisição de uma van refrigerada Sprinter, entregue pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli, e o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, no dia 30 de julho.

Na visita ao Ciep do Zanaga, o secretário de Educação foi acompanhado da supervisora Edilma Regina Conti Scomparim e da diretora de tecnologia educacional, Alessandra Maraísa Miranda Pereira.