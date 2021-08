Secretário de Cultura, Giuliani volta pro jornal pra comandar comercial

O secretário de cultura de Americana, Fernando Giuliani, voltou a fazer parte de forma atuante no Jornal O Liberal, de propriedade de sua família. O NM ouviu algumas pessoas que afirmaram que Giuliani nunca se afastou de fato do jornal desde que assumiu a secretaria no governo Omar Najar (MDB), mas agora o ainda secretário assumiu publicamente a direção comercial do impresso.

Políticos do alto escalão concordam que a forte ligação de Giuliani no jornal seria o principal motivo para manter Giuliani no cargo de secretário de Cultura. O NM ouviu vários políticos da cidade que fizeram/fazem parte dos dois governos, Omar / Chico Sardelli (PV).

CONFLITO DE INTERESSES – Como secretário de Cultura e diretor comercial, Giuliani pode vir a ser questionado por vereadores, sociedade civil ou ministério público caso alguém veja conflito de interesses na sua atuação como gestor da política pública da cidade e o setor de ‘vendas’ do jornal.